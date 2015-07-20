Александр Ульянов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Ульянов
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Ульянов
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|8
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.09.2015
|70' -90'
|Строгино (Москва)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|01.09.2015
|90' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Строгино (Москва)
|23.08.2015
|1' -77'
|Химки (Химки)
|2:1
|Строгино (Москва)
|28'
|18.08.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Строгино (Москва)
|12.08.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|1:1
|Строгино (Москва)
|30'
|04.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|2:1
|Строгино (Москва)
|66'
|28.07.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|72'
|20.07.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|Строгино (Москва)