Билал Киса - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Билал
|Фамилия
|Киса
|Команда
|Акхисар Беледиеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Билал
|Фамилия
|Киса
|Команда
|Акхисар Беледиеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акхисар Беледиеспор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|Был в запасе
|Акхисар Беледиеспор (Ахисар)
|0:0
|Стандард (Льеж)
|08.11.2018
|Был в запасе
|Акхисар Беледиеспор (Ахисар)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|04.10.2018
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:1
|Акхисар Беледиеспор (Ахисар)
|20.09.2018
|Был в запасе
|Акхисар Беледиеспор (Ахисар)
|0:1
|Краснодар (Краснодар)