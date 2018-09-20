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    Билал Киса - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Билал
    Фамилия Киса
    Команда Акхисар Беледиеспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акхисар Беледиеспор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 Был в запасе Акхисар Беледиеспор (Ахисар) 0:0 Стандард (Льеж)
    08.11.2018 Был в запасе Акхисар Беледиеспор (Ахисар) 2:3 Севилья (Севилья)
    04.10.2018 1' -90' Стандард (Льеж) 2:1 Акхисар Беледиеспор (Ахисар)
    20.09.2018 Был в запасе Акхисар Беледиеспор (Ахисар) 0:1 Краснодар (Краснодар)
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