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Нилл де Паув
Статистика
Нилл де Паув - статистика
Завершил карьеру
6 января 1990 (36), Киншаса
#14 | Полузащитник
180 см
Бельгия | ДР Конго
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Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зюлте-Варегем
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Зюлте-Варегем
3 : 2
07.12.2017
Лацио
1' - 90'
6'
Лига Европы, 5 тур
Ницца
3 : 1
23.11.2017
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Витесс
0 : 2
02.11.2017
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Зюлте-Варегем
1 : 1
19.10.2017
Витесс
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Лацио
2 : 0
28.09.2017
Зюлте-Варегем
1' - 46'
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