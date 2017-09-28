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    Нилл де Паув - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Нилл
    Фамилия де Паув
    Команда Антверпен
    Состав Основной
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 1990 (33 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зюлте-Варегем 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:2 Лацио (Рим)
    6'
    23.11.2017 1' -90' Ницца (Ницца) 3:1 Зюлте-Варегем (Варегем)
    02.11.2017 1' -90' Витесс (Арнем) 0:2 Зюлте-Варегем (Варегем)
    19.10.2017 Был в запасе Зюлте-Варегем (Варегем) 1:1 Витесс (Арнем)
    28.09.2017 1' -46' Лацио (Рим) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
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