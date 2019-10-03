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    Мият Марич - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Мият
    Фамилия Марич
    Команда Локерен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2019 Был в запасе Динамо (Киев) 1:1 Лугано (Лугано)
    07.11.2019 1' -90' Лугано (Лугано) 0:0 Мальме (Мальме)
    24.10.2019 1' -90' Мальме (Мальме) 2:1 Лугано (Лугано)
    03.10.2019 1' -90' Лугано (Лугано) 0:0 Динамо (Киев)
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