Мият Марич - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Мият
|Фамилия
|Марич
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Мият
|Фамилия
|Марич
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:1
|Лугано (Лугано)
|07.11.2019
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:0
|Мальме (Мальме)
|24.10.2019
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|2:1
|Лугано (Лугано)
|03.10.2019
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:0
|Динамо (Киев)