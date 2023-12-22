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Япония. Джей-лига
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Токио
Александр Шольц
Статистика
€ 1 млн
Александр Шольц - статистика
Токио
24 октября 1992 (33)
#24 | Защитник
189 см
Дания | Германия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Урава Рэд Даймондс
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Урава Рэд Даймондс
2 : 4
22.12.2023
Аль-Ахли
1' - 90'
54'
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Урава Рэд Даймондс
0 : 3
19.12.2023
Манчестер Сити
1' - 90'
Клубный чемпионат мира, 2 раунд
Леон
0 : 1
15.12.2023
Урава Рэд Даймондс
1' - 90'
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