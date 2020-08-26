Александр Шольц - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Шольц
|Команда
|Урава Рэд Даймондс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Шольц
|Команда
|Урава Рэд Даймондс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|10
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2020
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|62'
|01.12.2020
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|13'
|25.11.2020
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|03.11.2020
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|27.10.2020
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|19'
|21.10.2020
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:4
|Аталанта (Бергамо)
|30.09.2020
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|4:1
|Славия (Прага)
|83'
|22.09.2020
|1' -90'
|Славия (Прага)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|16.09.2020
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|3:0
|Янг Бойз (Берн)
|26.08.2020
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)