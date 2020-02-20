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    Матей Митрович - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Матей
    Фамилия Митрович
    Команда Риека
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2020 62' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 5:0 Брюгге (Брюгге)
    20.02.2020 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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