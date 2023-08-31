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Матей Митрович
Статистика
Матей Митрович - статистика
Завершил карьеру
10 ноября 1993 (32)
#5 | Защитник
187 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Катар. Лига звезд 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
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Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
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Турция. Суперлига 2017/2018
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Риека
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Риека
1 : 1
31.08.2023
Лилль
1' - 120'
Лига конференций, 4 раунд
Лилль
2 : 1
24.08.2023
Риека
32' - 90'
51'
Лига конференций, 3 раунд
Риека
2 : 0
17.08.2023
Б36 Торсхавн
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Б36 Торсхавн
1 : 3
10.08.2023
Риека
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Риека
6 : 1
03.08.2023
Дукаджини
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Дукаджини
0 : 1
27.07.2023
Риека
Был в запасе
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