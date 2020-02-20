Матей Митрович - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Митрович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Митрович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2020
|62' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|5:0
|Брюгге (Брюгге)
|20.02.2020
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)