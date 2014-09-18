Уильям Джебор - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Уильям
|Фамилия
|Джебор
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монровия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Уильям
|Фамилия
|Джебор
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монровия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|27.11.2014
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|02.10.2014
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|18.09.2014
|66' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|0:3
|Динамо (Киев)
|89'