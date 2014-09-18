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    Уильям Джебор - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Уильям
    Фамилия Джебор
    Команда Риу Аве
    Состав Основной
    Родной город Монровия
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 ноября 1991 (31 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риу Аве 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 Был в запасе Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:0 Ольборг (Ольборг)
    27.11.2014 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    06.11.2014 Был в запасе Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:2 ФКСБ (Бухарест)
    02.10.2014 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    18.09.2014 66' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 0:3 Динамо (Киев)
    89'
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