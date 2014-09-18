Нуну Лопеш - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Нуну
|Фамилия
|Лопеш
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Нуну
|Фамилия
|Лопеш
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риу Аве
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2014
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|06.11.2014
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|23.10.2014
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|27'
|02.10.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|0:3
|Динамо (Киев)