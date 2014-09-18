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    Демба Саваж - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Демба
    Фамилия Саваж
    Команда Хонка
    Состав Основной
    Родной город Банжуль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июня 1988 (34 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2014 1' -90' ХИК (Хельсинки) 2:1 Торино (Турин)
    23.10.2014 1' -90' Торино (Турин) 2:0 ХИК (Хельсинки)
    83'
    02.10.2014 1' -90' ХИК (Хельсинки) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    18.09.2014 1' -77' Копенгаген (Копенгаген) 2:0 ХИК (Хельсинки)
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