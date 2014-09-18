Демба Саваж - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Демба
|Фамилия
|Саваж
|Команда
|Хонка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Банжуль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Имя
|Демба
|Фамилия
|Саваж
|Команда
|Хонка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Банжуль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2014
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|2:1
|Торино (Турин)
|23.10.2014
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|83'
|02.10.2014
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|18.09.2014
|1' -77'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)