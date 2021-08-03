Валлтери Морен - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Валлтери
|Фамилия
|Морен
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вантаа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1991 (31 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Валлтери
|Фамилия
|Морен
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вантаа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -89'
|ХИК (Хельсинки)
|2:5
|Фенербахче (Стамбул)
|19.08.2021
|1' -89'
|Фенербахче (Стамбул)
|1:0
|ХИК (Хельсинки)
|12.08.2021
|1' -89'
|ХИК (Хельсинки)
|3:0
|Нефтчи (Баку)
|03.08.2021
|1' -89'
|Нефтчи (Баку)
|2:2
|ХИК (Хельсинки)