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Валлтери Морен
Статистика
Валлтери Морен - статистика
Завершил карьеру
15 июня 1991 (35), Вантаа
#16 | Защитник
188 см
Финляндия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХИК
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ХИК
2 : 5
26.08.2021
Фенербахче
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Фенербахче
1 : 0
19.08.2021
ХИК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
ХИК
3 : 0
12.08.2021
Нефтчи
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Нефтчи
2 : 2
03.08.2021
ХИК
1' - 90'
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