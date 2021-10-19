Хосе Искьердо - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Искьердо
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перейра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Искьердо
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перейра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2021
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:1
|Брюгге (Брюгге)
|24.11.2021
|82' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:5
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|03.11.2021
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|4:1
|Брюгге (Брюгге)
|19.10.2021
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:5
|Манчестер Сити (Манчестер)