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    Хосе Искьердо - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Хосе
    Фамилия Искьердо
    Команда Брюгге
    Состав Основной
    Родной город Перейра
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 июля 1992 (30 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2021 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:1 Брюгге (Брюгге)
    24.11.2021 82' -90' Брюгге (Брюгге) 0:5 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    03.11.2021 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 4:1 Брюгге (Брюгге)
    19.10.2021 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:5 Манчестер Сити (Манчестер)
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