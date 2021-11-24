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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - РБ Лейпциг
Брюгге - РБ Лейпциг: обзор матча 24 ноября 2021
Брюгге
24.11.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
0 : 5
Завершен
РБ Лейпциг
12'
К. Нкунку
17'
Э. Форсберг (П)
26'
А. Силва
45+1'
Э. Форсберг
90+3'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - РБ Лейпциг
90'
+3
ГОЛ! 0:5!
К. Нкунку
Желтая карточка
Уэсли
86'
86'
Желтая карточка
И. Мориба
Желтая карточка
Э. Баланта
85'
Замена
Уэсли
️️️️
Ш. Де Кетеларе
82'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
К. Соуа
82'
66'
Замена
У. Новоа
️️️️
Б. Бробби
Желтая карточка
Н. Ланг
63'
62'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Л. Клостерманн
62'
Замена
И. Мориба
️️️️
К. Лаймер
Замена
Б. Мехеле
️️️️
И. ван дер Бремпт
60'
Замена
М. Ритс
️️️️
Б. Дост
46'
Замена
Ф. Рикка
️️️️
С. Н'Соки
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
Э. Форсберг
Пас отдал
К. Нкунку
26'
ГОЛ! 0:3!
А. Силва
Пас отдал
Анхелиньо
17'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Форсберг
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Нкунку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Камаль Соуа
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
РБ Лейпциг
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Йоша Вос
АП
12
Уго Новоа
ПВ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
13
Хендри
20
ван дер Бремпт
3
Баланта
20
Ванакен
70
Ланг
22
Мата
14
Соуа
17
Де Кетеларе
12
Дост
4-2-1-3
1
Мартинес
20
Мукиэле
24
Гвардиол
16
Клостерманн
17
Анхелиньо
44
Кампль
27
Лаймер
10
Форсберг
9
Бробби
19
Силва
28
Нкунку
20
ван дер Бремпт
44
Мехеле
44
Мехеле
20
ван дер Бремпт
34
Н'Соки
16
Рикка
16
Рикка
34
Н'Соки
12
Дост
23
Ритс
23
Ритс
12
Дост
14
Соуа
21
Искьердо
21
Искьердо
14
Соуа
17
Де Кетеларе
7
Уэсли
7
Уэсли
17
Де Кетеларе
9
Бробби
12
Новоа
12
Новоа
9
Бробби
16
Клостерманн
39
Хенрикс
39
Хенрикс
16
Клостерманн
27
Лаймер
6
Мориба
6
Мориба
27
Лаймер
Остались в запасе
Брюгге
РБ Лейпциг
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
Остались в запасе
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Брюгге - РБ Лейпциг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
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