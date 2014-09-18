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    Аурелиан Кицу - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Аурелиан
    Фамилия Кицу
    Команда Астра
    Состав Основной
    Родной город Цендерей
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 марта 1991 (31 год)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астра 3 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -57' Зальцбург (Зальцбург) 5:1 Астра (Джурджу)
    51' 53'
    27.11.2014 90' -90' Астра (Джурджу) 1:0 Динамо (Загреб)
    06.11.2014 Был в запасе Астра (Джурджу) 1:1 Селтик (Глазго)
    23.10.2014 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:1 Астра (Джурджу)
    18.09.2014 57' -90' Динамо (Загреб) 5:1 Астра (Джурджу)
    82'
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