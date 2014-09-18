Аурелиан Кицу - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Аурелиан
|Фамилия
|Кицу
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цендерей
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Имя
|Аурелиан
|Фамилия
|Кицу
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цендерей
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астра
|3
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -57'
|Зальцбург (Зальцбург)
|5:1
|Астра (Джурджу)
|51' 53'
|27.11.2014
|90' -90'
|Астра (Джурджу)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Астра (Джурджу)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|23.10.2014
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Астра (Джурджу)
|18.09.2014
|57' -90'
|Динамо (Загреб)
|5:1
|Астра (Джурджу)
|82'