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    Намик Алескеров - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Намик
    Фамилия Алескеров
    Команда Карабах
    Состав Основной
    Родной город Чилегир
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 163
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтчи 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2021 Был в запасе Нефтчи (Баку) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    21.07.2021 1' -89' Олимпиакос (Пирей) 1:0 Нефтчи (Баку)
    14.07.2021 1' -89' Нефтчи (Баку) 2:1 Динамо (Тбилиси)
    07.07.2021 1' -89' Динамо (Тбилиси) 1:2 Нефтчи (Баку)
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