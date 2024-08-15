Статистика по турнирам

Лига конференций 2024/2025 Азербайджан. Премьер-лига 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015