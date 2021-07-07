Намик Алескеров - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Намик
|Фамилия
|Алескеров
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чилегир
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|163
|Имя
|Намик
|Фамилия
|Алескеров
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чилегир
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|163
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2021
|Был в запасе
|Нефтчи (Баку)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|21.07.2021
|1' -89'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Нефтчи (Баку)
|14.07.2021
|1' -89'
|Нефтчи (Баку)
|2:1
|Динамо (Тбилиси)
|07.07.2021
|1' -89'
|Динамо (Тбилиси)
|1:2
|Нефтчи (Баку)