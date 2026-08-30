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Олимпия
Дерлис Гонсалес
Статистика
€ 350 тыс
Дерлис Гонсалес - статистика
Олимпия
20 марта 1994 (32), Мариано-Роке-Алонсо
#10 | Нападающий
172 см
Парагвай
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Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 7 тур
Депортиво Реколета
1 : 2
30.08.2026
Олимпия
Был в запасе
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Парагвай. Примера 2026
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Лига чемпионов 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
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Команда
И
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П
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Парагвай
1
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Панама
0 : 1
17.06.2024
Парагвай
64' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Чили
3 : 0
12.06.2024
Парагвай
Был в запасе
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