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    Андрюс Рукас - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Андрюс
    Отчество Гинтарасович
    Фамилия Рукас
    Команда Енисей
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Вес 79
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2022 Был в запасе Спартак (Москва) 3:0 Енисей (Красноярск)
    20.04.2022 Был в запасе Енисей (Красноярск) 3:1 Рубин (Казань)
    03.03.2022 Был в запасе Локомотив (Москва) 0:4 Енисей (Красноярск)
    27.10.2021 73' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Крылья Советов (Самара)
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