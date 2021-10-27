Андрюс Рукас - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Андрюс
|Отчество
|Гинтарасович
|Фамилия
|Рукас
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Вес
|79
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Андрюс
|Отчество
|Гинтарасович
|Фамилия
|Рукас
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2022
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|3:0
|Енисей (Красноярск)
|20.04.2022
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Рубин (Казань)
|03.03.2022
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|0:4
|Енисей (Красноярск)
|27.10.2021
|73' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)