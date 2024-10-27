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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Шинник
Андрюс Рукас
Статистика
€ 25 тыс
Андрюс Рукас - статистика
Шинник
4 сентября 1996 (30)
#6 | Защитник
186 см | 79 кг
Россия
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Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей-М
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 0
27.10.2024
Торпедо Вл
1' - 90'
61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
2 : 0
06.10.2024
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Иркутск
0 : 0
15.09.2024
Енисей-М
1' - 90'
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