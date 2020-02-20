Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Португалия. Примейра 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015