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    Дэвид Артелл - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Дэвид
    Фамилия Артелл
    Команда Бала Таун
    Состав Основной
    Родной город Ротерем
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 ноября 1980 (42 года)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гибралтар 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.03.2015 1' -53' Шотландия 6:1 Гибралтар
    14.11.2014 1' -90' Германия 4:0 Гибралтар
    14.10.2014 Был в запасе Гибралтар 0:3 Грузия
    11.10.2014 Был в запасе Ирландия 7:0 Гибралтар
    07.09.2014 1' -88' Гибралтар 0:7 Польша
    68'
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