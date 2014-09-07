Дэвид Артелл - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Артелл
|Команда
|Бала Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ротерем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 ноября 1980 (42 года)
|Рост
|191
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Артелл
|Команда
|Бала Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ротерем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 ноября 1980 (42 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гибралтар
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.03.2015
|1' -53'
|Шотландия
|6:1
|Гибралтар
|14.11.2014
|1' -90'
|Германия
|4:0
|Гибралтар
|14.10.2014
|Был в запасе
|Гибралтар
|0:3
|Грузия
|11.10.2014
|Был в запасе
|Ирландия
|7:0
|Гибралтар
|07.09.2014
|1' -88'
|Гибралтар
|0:7
|Польша
|68'