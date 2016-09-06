Бардур Хансен - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Бардур
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торсхавн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Бардур
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торсхавн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.09.2017
|Был в запасе
|Фарерские острова
|1:0
|Андорра
|09.06.2017
|Был в запасе
|Фарерские острова
|0:2
|Швейцария
|25.03.2017
|70' -90'
|Андорра
|0:0
|Фарерские острова
|13.11.2016
|1' -90'
|Швейцария
|2:0
|Фарерские острова
|10.10.2016
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:6
|Португалия
|07.10.2016
|Был в запасе
|Латвия
|0:2
|Фарерские острова
|06.09.2016
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:0
|Венгрия