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    Бардур Хансен - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Бардур
    Фамилия Хансен
    Команда Викинг
    Состав Основной
    Родной город Торсхавн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 марта 1992 (30 лет)
    Рост 167
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.09.2017 Был в запасе Фарерские острова 1:0 Андорра
    09.06.2017 Был в запасе Фарерские острова 0:2 Швейцария
    25.03.2017 70' -90' Андорра 0:0 Фарерские острова
    13.11.2016 1' -90' Швейцария 2:0 Фарерские острова
    10.10.2016 1' -90' Фарерские острова 0:6 Португалия
    07.10.2016 Был в запасе Латвия 0:2 Фарерские острова
    06.09.2016 1' -90' Фарерские острова 0:0 Венгрия
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