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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Фарерские острова
Андорра - Фарерские острова: обзор матча 25 марта 2017
Андорра
25.03.2017, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Фарерские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Фарерские острова
Желтая карточка
М. Гарсия
90'
Желтая карточка
И. Лима
90'
82'
Замена
П. Юстинуссен
️️️️
Д. Соренсен
Замена
Л. Клементе
️️️️
Ж. Рубио
77'
74'
Вторая желтая
Й. Эдмундссон
70'
Замена
Б. Хансен
️️️️
К. Барталсстову
Замена
А. Мартинес
️️️️
М. Пужоль
55'
51'
Желтая карточка
Й. Давидсен
Замена
М. Гарсия
️️️️
Х. Рубио
45'
Желтая карточка
М. Виейра
39'
Желтая карточка
Ж. Рубио
11'
9'
Желтая карточка
Й. Эдмундссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
5
Макс Льовера
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЛП
8
Марсио Виейра
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
18
Жорди Рубио
ПП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
6
Халлур Ханссон
ЛП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
22
Бардур Хансен
ЦЗ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
4-5-1
1
Хосеп Гомес
5
Льовера
15
Сан Николас
6
Лима
18
Рубио
2
Мартинес
3
Валес
7
Пужоль
14
Алаез
18
Рубио
8
Виейра
3-3-1-2
1
Нильсен
2
Наес
0
Давидсен
4
Грегерсен
10
Ватнхамар
9
Соренсен
6
Ханссон
14
Эдмундссон
19
Барталсстову
9
Клеттскард
18
Рубио
21
Гарсия
21
Гарсия
18
Рубио
18
Рубио
10
Клементе
10
Клементе
18
Рубио
7
Пужоль
7
Мартинес
7
Мартинес
7
Пужоль
9
Соренсен
13
Юстинуссен
13
Юстинуссен
9
Соренсен
19
Барталсстову
22
Хансен
22
Хансен
19
Барталсстову
Остались в запасе
Андорра
Фарерские острова
13
Ферран Поль
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
12
Тейтур Гестссон
ВР
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
13
Ферран Поль
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
Остались в запасе
12
Тейтур Гестссон
ВР
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Андорра - Фарерские острова
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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