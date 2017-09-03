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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Фарерские острова - Андорра
Фарерские острова - Андорра: обзор матча 03 сентября 2017
Фарерские острова
03.09.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 8 тур
1 : 0
Завершен
Андорра
32'
Д. Соренсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Андорра
90'
+1
Желтая карточка
Г. Риера
ГОЛ! 1:0!
Д. Соренсен
Пас отдал
Ф. Беньяминсен
32'
28'
Желтая карточка
М. Пужоль
12'
Желтая карточка
Ж. Рубио
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
15
Одмар Фэре
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
9
Джилли Соренсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
22
Бардур Хансен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
0
Роальдур Якобсен
ЦП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
9
Габриэль Риера
ЦФ
3-2-3-1
1
Нильсен
2
Наес
15
Балдвинссон
4
Грегерсен
0
Давидсен
15
Фэре
9
Соренсен
10
Ватнхамар
7
Беньяминсен
14
Эдмундссон
3-2-2-1
1
Хосеп Гомес
5
Льовера
6
Лима
18
Рубио
18
Рубио
5
Эмили Гарсия
7
Пужоль
8
Виейра
7
Мартинес
Остались в запасе
Фарерские острова
Андорра
12
Тейтур Гестссон
ВР
22
Бардур Хансен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
0
Роальдур Якобсен
ЦП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
13
Ферран Поль
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
9
Габриэль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
12
Тейтур Гестссон
ВР
22
Бардур Хансен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
0
Роальдур Якобсен
ЦП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Остались в запасе
13
Ферран Поль
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
9
Габриэль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Фарерские острова - Андорра
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
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