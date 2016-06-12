Филип Стажиньски - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Стажиньски
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Щецин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 1991 (31 год)
|Рост
|184
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Стажиньски
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Щецин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 1991 (31 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Польша
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.06.2016
|Был в запасе
|Польша
|1:1
(3:5)п
|Португалия
|25.06.2016
|Был в запасе
|Швейцария
|1:1
(4:5)п
|Польша
|21.06.2016
|90' -90'
|Украина
|0:1
|Польша
|16.06.2016
|Был в запасе
|Германия
|0:0
|Польша
|12.06.2016
|Был в запасе
|Польша
|1:0
|Северная Ирландия