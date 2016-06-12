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    Филип Стажиньски - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Филип
    Фамилия Стажиньски
    Команда Рух
    Состав Основной
    Родной город Щецин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 мая 1991 (31 год)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Польша 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.06.2016 Был в запасе Польша 1:1
    (3:5)п    		 Португалия
    25.06.2016 Был в запасе Швейцария 1:1
    (4:5)п    		 Польша
    21.06.2016 90' -90' Украина 0:1 Польша
    16.06.2016 Был в запасе Германия 0:0 Польша
    12.06.2016 Был в запасе Польша 1:0 Северная Ирландия
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