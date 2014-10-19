Хуан Карлос - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Хуан Карлос
|Фамилия
|Реал Руис
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Корунья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1991 (31 год)
|Рост
|184
|Вес
|72
|Имя
|Хуан Карлос
|Фамилия
|Реал Руис
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Корунья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1991 (31 год)
|Рост
|184
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2014
|55' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|31.10.2014
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:2
|Хетафе (Хетафе)
|19.10.2014
|58' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|3:0
|Валенсия (Валенсия)