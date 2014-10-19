Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хуан Карлос - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Хуан Карлос
    Фамилия Реал Руис
    Команда Уэска
    Состав Основной
    Родной город Ла-Корунья
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 марта 1991 (31 год)
    Рост 184
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Депортиво 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2014 55' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:0 Эльче (Эльче)
    22.11.2014 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    31.10.2014 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:2 Хетафе (Хетафе)
    19.10.2014 58' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 3:0 Валенсия (Валенсия)
    • Читайте нас: 
    11