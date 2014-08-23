Мицуру Маруока - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Мицуру
|Фамилия
|Маруока
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Токушима
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1996 (27 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Мицуру
|Фамилия
|Маруока
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Токушима
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1996 (27 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2014
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Боруссия (Дортмунд)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|20.09.2014
|80' -90'
|Майнц (Майнц)
|2:0
|Боруссия (Дортмунд)
|23.08.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|0:2
|Байер (Леверкузен)