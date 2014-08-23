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    Мицуру Маруока - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Мицуру
    Фамилия Маруока
    Команда Боруссия
    Состав Молодежный
    Родной город Токушима
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 1996 (27 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2014 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:1 Боруссия (Дортмунд)
    24.09.2014 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:2 Штутгарт (Штутгарт)
    20.09.2014 80' -90' Майнц (Майнц) 2:0 Боруссия (Дортмунд)
    23.08.2014 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 0:2 Байер (Леверкузен)
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