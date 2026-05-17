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Дания. Суперлига
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Орхус
Хенрик Дальсгаард
Статистика
€ 100 тыс
Хенрик Дальсгаард - статистика
Орхус
27 июля 1989 (37), Роум
#3 | Защитник
192 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Орхус
32
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Орхус
6 : 2
17.05.2026
Виборг
63' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Брондбю
0 : 2
10.05.2026
Орхус
1' - 90'
3'
Дания. Суперлига, 30 тур
Орхус
2 : 1
03.05.2026
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Орхус
0 : 0
26.04.2026
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Нордшелланд
1 : 1
23.04.2026
Орхус
1' - 78'
Дания. Суперлига, 27 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
20.04.2026
Орхус
1' - 90'
20'
Дания. Суперлига, 26 тур
Орхус
1 : 1
10.04.2026
Нордшелланд
1' - 82'
Дания. Суперлига, 25 тур
Виборг
1 : 2
06.04.2026
Орхус
1' - 90'
41'
Дания. Суперлига, 24 тур
Орхус
0 : 0
22.03.2026
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Сендерийск
1 : 1
15.03.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Вайле
1 : 2
01.03.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Орхус
5 : 2
22.02.2026
Виборг
1' - 75'
53'
Дания. Суперлига, 20 тур
Фредерисия
1 : 1
15.02.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
2 : 1
09.02.2026
Оденсе
1' - 90'
83'
Дания. Суперлига, 18 тур
Рандерс
1 : 2
07.12.2025
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Орхус
2 : 0
30.11.2025
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
0 : 2
21.11.2025
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 3
09.11.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
03.11.2025
Орхус
1' - 78'
77'
Дания. Суперлига, 13 тур
Орхус
1 : 0
24.10.2025
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Брондбю
3 : 3
19.10.2025
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Орхус
3 : 1
05.10.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
1 : 2
28.09.2025
Орхус
90' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Орхус
1 : 0
21.09.2025
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
1 : 2
14.09.2025
Орхус
77' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 1
31.08.2025
Фредерисия
1' - 58'
Дания. Суперлига, 6 тур
Орхус
1 : 0
24.08.2025
Вайле
63' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Оденсе
1 : 5
18.08.2025
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
2 : 3
08.08.2025
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
0 : 0
03.08.2025
Мидтьюлланд
1' - 64'
Дания. Суперлига, 2 тур
Орхус
1 : 2
25.07.2025
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
1 : 1
20.07.2025
Орхус
62' - 90'
66'
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