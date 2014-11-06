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    Якоб Матиасен Блобьерг - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Якоб
    Фамилия Матиасен Блобьерг
    Команда Ольборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 января 1995 (28 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ольборг 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2015 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 3:0 Ольборг (Ольборг)
    19.02.2015 1' -90' Ольборг (Ольборг) 1:3 Брюгге (Брюгге)
    11.12.2014 11' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:0 Ольборг (Ольборг)
    27.11.2014 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    06.11.2014 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Ольборг (Ольборг)
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