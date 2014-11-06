Якоб Матиасен Блобьерг - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Матиасен Блобьерг
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Матиасен Блобьерг
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2015
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Ольборг (Ольборг)
|19.02.2015
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|11.12.2014
|11' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|27.11.2014
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)