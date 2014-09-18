Тортоль Луманза - статистика
#67 | Нападающий
|Имя
|Тортоль
|Фамилия
|Луманза
|Команда
|Стандард
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1994 (28 лет)
|Имя
|Тортоль
|Фамилия
|Луманза
|Команда
|Стандард
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стандард
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|27.11.2014
|46' -90'
|Риека (Риека)
|2:0
|Стандард (Льеж)
|06.11.2014
|82' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Стандард (Льеж)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Риека (Риека)