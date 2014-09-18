Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тортоль Луманза - статистика

    #67 | Нападающий
    Имя Тортоль
    Фамилия Луманза
    Команда Стандард
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 апреля 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стандард 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' Стандард (Льеж) 0:3 Фейеноорд (Роттердам)
    27.11.2014 46' -90' Риека (Риека) 2:0 Стандард (Льеж)
    06.11.2014 82' -90' Севилья (Севилья) 3:1 Стандард (Льеж)
    18.09.2014 Был в запасе Стандард (Льеж) 2:0 Риека (Риека)
    • Читайте нас: 
    11