Беслан Адамов - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Беслан
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Адамов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Имя
|Беслан
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Адамов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|16
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|88' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|25.04.2017
|1' -56'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.04.2017
|1' -69'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.04.2017
|1' -57'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|08.04.2017
|1' -64'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|19.03.2017
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|04.12.2016
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|01.12.2016
|74' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|25.11.2016
|63' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|20.11.2016
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:4
|Томь (мол) (Томск)
|05.11.2016
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.10.2016
|1' -53'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.10.2016
|1' -59'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|16.10.2016
|1' -67'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.09.2016
|73' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.08.2016
|82' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)