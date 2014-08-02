Максим Данильянц - статистика
#61 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Данильянц
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Имя
|Максим
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Данильянц
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2014
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|02.12.2014
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|23.11.2014
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|27.09.2014
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|16.08.2014
|51' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|02.08.2014
|78' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|5:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)