Лаша Имедашвили - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Лаша
|Отчество
|Звиадиевич
|Фамилия
|Имедашвили
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Имя
|Лаша
|Отчество
|Звиадиевич
|Фамилия
|Имедашвили
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2015
|1' -46'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|03.08.2015
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|15.07.2015
|83' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Армавир (Армавир)
|11.07.2015
|1' -52'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)