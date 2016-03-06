Ярослав Квасов - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Квасов
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1992 (31 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Квасов
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1992 (31 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2016
|68' -90'
|Заря (Луганск)
|4:1
|Карпаты (Львов)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Заря (Луганск)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|4:0
|Черноморец (Одесса)
|06.03.2016
|89' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:1
|Заря (Луганск)