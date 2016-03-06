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    Ярослав Квасов - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Ярослав
    Отчество Игоревич
    Фамилия Квасов
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 марта 1992 (31 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 25
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2016 68' -90' Заря (Луганск) 4:1 Карпаты (Львов)
    20.03.2016 Был в запасе Динамо (Киев) 1:0 Заря (Луганск)
    12.03.2016 Был в запасе Заря (Луганск) 4:0 Черноморец (Одесса)
    06.03.2016 89' -90' Олимпик (Донецк) 1:1 Заря (Луганск)
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