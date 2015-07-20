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    Александр Зуев - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Игоревич
    Фамилия Зуев
    Команда Псков-747
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июня 1996 (26 лет)
    Рост 170
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Псков-747 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2015 Был в запасе Псков-747 (Псков) 3:1 Спартак К (Кострома)
    15.09.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Псков-747 (Псков)
    08.09.2015 Был в запасе Псков-747 (Псков) 1:1 Сочи (Сочи)
    01.09.2015 Был в запасе Химки (Химки) 4:0 Псков-747 (Псков)
    23.08.2015 Был в запасе Псков-747 (Псков) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    18.08.2015 Был в запасе Псков-747 (Псков) 1:0 Домодедово (Москва)
    12.08.2015 Был в запасе Псков-747 (Псков) 2:3 Волга (Тверь)
    04.08.2015 90' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:2 Псков-747 (Псков)
    20.07.2015 Был в запасе Москва (Москва) 2:0 Псков-747 (Псков)
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