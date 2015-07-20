Александр Зуев - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Зуев
|Команда
|Псков-747
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Вес
|69
|Имя
|Александр
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Зуев
|Команда
|Псков-747
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Псков-747
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Псков-747 (Псков)
|08.09.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|4:0
|Псков-747 (Псков)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|1:0
|Домодедово (Москва)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|2:3
|Волга (Тверь)
|04.08.2015
|90' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Псков-747 (Псков)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Москва (Москва)
|2:0
|Псков-747 (Псков)