Семен Рудоманов - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Семен
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Рудоманов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Имя
|Семен
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Рудоманов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Коломна (Коломна)
|26.10.2015
|90' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|21.10.2015
|81' -90'
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|17.10.2015
|90' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)