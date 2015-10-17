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    Семен Рудоманов - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Семен
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Рудоманов
    Команда Коломна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1993 (30 лет)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коломна 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 0:1 Сочи (Сочи)
    01.11.2015 Был в запасе Химки (Химки) 1:1 Коломна (Коломна)
    26.10.2015 90' -90' Коломна (Коломна) 0:2 Текстильщик (Иваново)
    21.10.2015 81' -90' Домодедово (Москва) 3:0 Коломна (Коломна)
    17.10.2015 90' -90' Коломна (Коломна) 2:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
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