Титал Снджоян - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Титал
|Отчество
|Фатоевич
|Фамилия
|Снджоян
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Имя
|Титал
|Отчество
|Фатоевич
|Фамилия
|Снджоян
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челябинск
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2015
|67' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:2
|Носта (Новотроицк)
|20.10.2015
|75' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|14.10.2015
|83' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|27.09.2015
|75' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Челябинск (Челябинск)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|15.09.2015
|82' -90'
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|21.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Челябинск (Челябинск)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|28.07.2015
|82' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)