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    Абделмумен Джабу - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Абделмумен
    Фамилия Джабу
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 января 1987 (36 лет)
    Рост 164
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алжир 3 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.06.2014 100' -90' Германия 2:1 Алжир
    26.06.2014 1' -77' Алжир 1:1 Россия
    22.06.2014 1' -72' Южная Корея 2:4 Алжир
    36' 27'
    17.06.2014 Был в запасе Бельгия 2:1 Алжир
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