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Игор Левчук
Статистика
Игор Левчук - статистика
Завершил карьеру
30 мая 1985 (41)
#5 | Защитник
187 см
Польша
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Легия
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Рейнджерс
1 : 0
29.08.2019
Легия
1' - 90'
90'
Лига Европы, 4 раунд
Легия
0 : 0
22.08.2019
Рейнджерс
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Атромитос
0 : 2
14.08.2019
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
КуПС
0 : 0
01.08.2019
Легия
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Легия
1 : 0
25.07.2019
КуПС
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
Легия
3 : 0
18.07.2019
Европа
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
Европа
0 : 0
11.07.2019
Легия
Был в запасе
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