Стивен Морейра - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Морейра
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|176
|Вес
|67
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Морейра
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Торонто
|1:1
|Коламбус
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|1' - 90'
|Коламбус
|2:0
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Филадельфия Юнион
|4:1
|Коламбус
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коламбус
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|05.03.2023
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|26.02.2023
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:1
|Коламбус (Коламбус)