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    Стивен Морейра - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Стивен
    Фамилия Морейра
    Команда Коламбус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 августа 1994 (28 лет)
    Рост 176
    Вес 67
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Торонто 1:1 Коламбус США. МЛС, 4 тур
    05.03.2023 1' - 90' Коламбус 2:0 Ди Си Юнайтед США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 1' - 90' Филадельфия Юнион 4:1 Коламбус США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коламбус 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Торонто (Торонто) 1:1 Коламбус (Коламбус)
    05.03.2023 1' -90' Коламбус (Коламбус) 2:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    26.02.2023 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Коламбус (Коламбус)
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