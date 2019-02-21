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Джефферсон
Статистика
Джефферсон - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1988 (38)
#4 | Защитник
176 см | 78 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
3
0
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Вильярреал
1 : 1
21.02.2019
Спортинг
1' - 50'
35'
50'
Лига Европы, 6 тур
Спортинг
3 : 0
13.12.2018
Ворскла
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Карабах
1 : 6
29.11.2018
Спортинг
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Арсенал
0 : 0
08.11.2018
Спортинг
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Ворскла
1 : 2
04.10.2018
Спортинг
1' - 90'
90'
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