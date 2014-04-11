Дмитрий Литвиненко - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Литвиненко
|Команда
|Волынь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Вес
|80
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Литвиненко
|Команда
|Волынь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Волынь (Луцк)
|28.04.2014
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:2
|Черноморец (Одесса)
|15.04.2014
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|5:1
|Волынь (Луцк)
|11.04.2014
|89' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Волынь (Луцк)