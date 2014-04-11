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    Дмитрий Литвиненко - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Литвиненко
    Команда Волынь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 191
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:0 Волынь (Луцк)
    28.04.2014 Был в запасе Волынь (Луцк) 1:2 Черноморец (Одесса)
    15.04.2014 Был в запасе Днепр (Днепр) 5:1 Волынь (Луцк)
    11.04.2014 89' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:0 Волынь (Луцк)
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