Адмир Сефераджич - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Адмир
|Фамилия
|Сефераджич
|Команда
|Шаффхаузен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Адмир
|Фамилия
|Сефераджич
|Команда
|Шаффхаузен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2014
|53' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|5:0
|Базель (Базель)
|03.04.2014
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|3:0
|Валенсия (Валенсия)
|13.03.2014
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|0:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|27.02.2014
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|3:0
|Маккаби (Тель-Авив)