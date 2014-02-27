Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адмир Сефераджич - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Адмир
    Фамилия Сефераджич
    Команда Шаффхаузен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 октября 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2014 53' -90' Валенсия (Валенсия) 5:0 Базель (Базель)
    03.04.2014 Был в запасе Базель (Базель) 3:0 Валенсия (Валенсия)
    13.03.2014 Был в запасе Базель (Базель) 0:0 Зальцбург (Зальцбург)
    27.02.2014 Был в запасе Базель (Базель) 3:0 Маккаби (Тель-Авив)
    • Читайте нас: 
    11