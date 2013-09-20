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    Альберто Сапатер - статистика

    Имя Альберто
    Фамилия Сапатер
    Состав Основной
    Родной город Эхеа-де-лос-Кабальерос
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 июня 1985 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2013 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    01.12.2013 1' -88' Академия Кубань (Краснодар) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    23.11.2013 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:2 Динамо (мол) (Москва)
    08.11.2013 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Локомотив (мол) (Москва)
    02.11.2013 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:1 Локомотив (мол) (Москва)
    16'
    26.10.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:5 Локомотив (мол) (Москва)
    20.10.2013 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    04.10.2013 76' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:1 Локомотив (мол) (Москва)
    29.09.2013 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 4:0 Томь (мол) (Томск)
    20.09.2013 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 3:0 Локомотив (мол) (Москва)
    14.09.2013 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Академия Кубань (Краснодар)
    25.08.2013 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 3:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
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