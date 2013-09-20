|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2013
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|01.12.2013
|1' -88'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|23.11.2013
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:2
|Динамо (мол) (Москва)
|08.11.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|02.11.2013
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|16'
|26.10.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|20.10.2013
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.10.2013
|76' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Томь (мол) (Томск)
|20.09.2013
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)