Глеб Федотов - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Федотов
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Федотов
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Тосно (Тосно)
|10.08.2014
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2014
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:3
|Сокол (Саратов)
|27.07.2014
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|19.07.2014
|90' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|12.07.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Луч (Владивосток)