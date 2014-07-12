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    Глеб Федотов - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Глеб
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Федотов
    Команда Химик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химик 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:2 Тосно (Тосно)
    10.08.2014 1' -90' Томь (Томск) 3:0 Химик (Дзержинск)
    03.08.2014 Был в запасе Химик (Дзержинск) 1:3 Сокол (Саратов)
    27.07.2014 Был в запасе Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:1 Химик (Дзержинск)
    19.07.2014 90' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Химик (Дзержинск)
    12.07.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:3 Луч (Владивосток)
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