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    Саид-Али Ахмаев - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Саид-Али
    Отчество Саидович
    Фамилия Ахмаев
    Команда Химки
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 мая 1996 (26 лет)
    Рост 182
    Вес 72
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 4:1 Химки (Химки)
    22.11.2022 Был в запасе Химки (Химки) 1:1
    (1:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
    28.09.2022 25' -61' Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    13.09.2022 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (5:3)п    		 Химки (Химки)
    31.08.2022 Был в запасе Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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