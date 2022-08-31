Саид-Али Ахмаев - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Саид-Али
|Отчество
|Саидович
|Фамилия
|Ахмаев
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Саид-Али
|Отчество
|Саидович
|Фамилия
|Ахмаев
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|4:1
|Химки (Химки)
|22.11.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
(1:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|28.09.2022
|25' -61'
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|13.09.2022
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(5:3)п
|Химки (Химки)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)