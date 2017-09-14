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    Мартин Пушич - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Мартин
    Фамилия Пушич
    Команда Маттерсбург
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 октября 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2017 70' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    19.10.2017 Был в запасе Фастав (Злин) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    28.09.2017 1' -90' Шериф (Тирасполь) 0:0 Копенгаген (Копенгаген)
    14.09.2017 81' -90' Копенгаген (Копенгаген) 0:0 Локомотив (Москва)
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