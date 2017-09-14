Мартин Пушич - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Пушич
|Команда
|Маттерсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Пушич
|Команда
|Маттерсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2017
|70' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|19.10.2017
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|28.09.2017
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|14.09.2017
|81' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:0
|Локомотив (Москва)