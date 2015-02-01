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    Давиде Ди Мольфетта - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Давиде
    Фамилия Ди Мольфетта
    Команда Милан
    Состав Молодежный
    Родной город Сесто-Сан-Джованни
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 июня 1996 (26 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 90' -90' Аталанта (Бергамо) 1:3 Милан (Милан)
    24.05.2015 Был в запасе Милан (Милан) 3:0 Торино (Турин)
    03.05.2015 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Милан (Милан)
    29.04.2015 Был в запасе Милан (Милан) 1:3 Дженоа (Генуя)
    15.02.2015 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    01.02.2015 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Парма (Парма)
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