Давиде Ди Мольфетта - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Ди Мольфетта
|Команда
|Милан
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сесто-Сан-Джованни
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июня 1996 (26 лет)
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Ди Мольфетта
|Команда
|Милан
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сесто-Сан-Джованни
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июня 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|90' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:3
|Милан (Милан)
|24.05.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:0
|Торино (Турин)
|03.05.2015
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Милан (Милан)
|29.04.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:3
|Дженоа (Генуя)
|15.02.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.02.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Парма (Парма)