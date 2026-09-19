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Англия. Первая лига
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Уиком Уондерерс
Стив Кук
Статистика
€ 200 тыс
Стив Кук - статистика
Уиком Уондерерс
19 апреля 1991 (35), Гастингс
#27 | Защитник
180 см
Англия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
19.09.2026
Уиком Уондерерс
1' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Лейтон Ориент
2 : 3
12.09.2026
Уиком Уондерерс
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
3 : 3
05.09.2026
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Первая лига, 3 тур
Стокпорт Каунти
5 : 1
29.08.2026
Уиком Уондерерс
1' - 76'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
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Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
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К
Куинз Парк Рейнджерс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Хэм
2 : 1
11.01.2026
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 120'
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