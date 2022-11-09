Стив Кук - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Кук
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гастингс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Кук
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гастингс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|11.01.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.11.2022
|78' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)