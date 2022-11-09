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    Стив Кук - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Стив
    Фамилия Кук
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Основной
    Родной город Гастингс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 апреля 1991 (31 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
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