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01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
25.09.25 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 25.09.25
Свободный агент
12.01.25 / 01.07.25
Без клуба
Свободный агент
01.07.24 / 12.01.25
Свободный агент
22.01.21 / 30.06.21
Аренда
18.01.19 / 30.06.19
Аренда
03.01.19 / 01.07.24
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31.07.18 / 02.01.19
Аренда
05.08.16 / 03.01.19
Свободный агент
24.09.15 / 31.05.16
Аренда
21.08.15 / 21.09.15
Аренда
07.03.15 / 31.05.15
Аренда
18.08.14 / 07.01.15
Аренда