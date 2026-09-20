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МЛС 2026
Команды
Шарлотт
Натан Бирн
Статистика
€ 500 тыс
Натан Бирн - статистика
Шарлотт
5 июня 1992 (34)
#14 | Защитник
180 см | 84 кг
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
85' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлотт
21
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
85' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 3
20.08.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.08.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
26.07.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Шарлотт
2 : 2
23.07.2026
Атланта Юнайтед
64' - 90'
79'
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
3 : 1
17.05.2026
Торонто
1' - 76'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 1
14.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
03.05.2026
Шарлотт
1' - 90'
30'
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
4 : 2
26.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Орландо Сити
4 : 1
23.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
19.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
81'
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
1 : 2
12.04.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
2 : 1
05.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
6 : 1
22.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Шарлотт
0 : 0
15.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
3 : 1
08.03.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
01.03.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сент-Луис
1 : 1
21.02.2026
Шарлотт
1' - 90'
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