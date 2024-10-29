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Хосеба Сальдуа
Статистика
Хосеба Сальдуа - статистика
Завершил карьеру
24 июня 1992 (34), Сан-Себастьян
#2 | Защитник
176 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1 раунд
Реал Хаэн
0 : 3
29.10.2024
Кадис
1' - 90'
2'
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