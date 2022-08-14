Хосеба Сальдуа - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Хосеба
|Фамилия
|Сальдуа
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Себастьян
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Хосеба
|Фамилия
|Сальдуа
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Себастьян
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|10
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -53'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|15.10.2022
|60' -90'
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|09.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|47'
|01.10.2022
|90' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|16.09.2022
|71' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|90' 79'
|10.09.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|02.09.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|90'
|29.08.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|20.08.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|14.08.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|45'