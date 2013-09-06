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    Янник Бастос - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Янник
    Фамилия Бастос
    Команда Дифферданж
    Состав Основной
    Родной город Люксембург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 Был в запасе Португалия 3:0 Люксембург
    11.10.2013 62' -90' Люксембург 0:4 Россия
    10.09.2013 Был в запасе Люксембург 3:2 Северная Ирландия
    06.09.2013 60' -90' Россия 4:1 Люксембург
    89'
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