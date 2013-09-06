Янник Бастос - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Янник
|Фамилия
|Бастос
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1993 (29 лет)
|Имя
|Янник
|Фамилия
|Бастос
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|Был в запасе
|Португалия
|3:0
|Люксембург
|11.10.2013
|62' -90'
|Люксембург
|0:4
|Россия
|10.09.2013
|Был в запасе
|Люксембург
|3:2
|Северная Ирландия
|06.09.2013
|60' -90'
|Россия
|4:1
|Люксембург
|89'